La Dirección Provincial de Vialidad informó que el tránsito circula por un camino alternativo a la altura del kilómetro 1105,85 de la Ruta Nacional N° 12 debido a trabajos sobre la calzada principal.

Es importante saber que la velocidad máxima permitida en el sector es de 40 km/h.

Ubicación exacta y reglas de circulación en el desvío

El operativo vial se desplegó en un punto clave de la traza nacional en territorio correntino para permitir el avance de la infraestructura hídrica.

Las tareas se desarrollan sobre la calzada de la RN 12, exactamente a la altura del kilómetro 1105,85, en el sector del canal La Palmira, donde los vehículos deben utilizar el desvío provisorio habilitado.

Vialidad Provincial fijó una velocidad máxima permitida de 40 km/h en toda el área intervenida, por lo que se solicita a los automovilistas y transportistas circular con máxima precaución, respetar estrictamente la cartelería preventiva y acatar las indicaciones del personal vial apostado en el lugar.

Contexto de la obra hídrica en La Palmira

La intervención sobre la calzada responde al cronograma de trabajos hidráulicos que la Provincia ejecuta en la zona.

Las tareas consisten en la colocación de ductos subterráneos de cinco líneas por debajo de la RN 12 para conectar la cuenca del Riachuelo con el río Paraná y acelerar el escurrimiento de aguas hacia la zona de San Luis del Palmar.