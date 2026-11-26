La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó que realiza el tendido de 5 kilómetros de nuevas líneas de media tensión, montajes de subestaciones y tareas preventivas en Riachuelo para equilibrar cargas, mejorar la tensión y reducir riesgos ante eventos climáticos asociados a El Niño.

Línea de 33 kV y nuevas subestaciones transformadoras

Las intervenciones principales se concentran en modernizar el transporte y la distribución en la localidad y su área de influencia.

Se reemplazan conductores y aisladores por cables de última tecnología desde la Estación Transformadora “Santa Catalina”, sistema que abastece a Riachuelo, San Cayetano y El Sombrero; los 5 kilómetros ya tendidos alcanzan el Control Policial 4 y en una etapa posterior llegarán hasta el acceso a Riachuelo.

En tanto que en San Antonio y La Merced está próxima a habilitarse una nueva Subestación Transformadora Aérea (Seta), equipada con columnas de hormigón armado y un transformador de 315 kVA.

Por su parte, en barrio Centro otra subestación aérea se encuentra en avanzado estado de construcción en Dolores Soler y Laguna Limpia; ambas obras equilibrarán cargas, repotenciarán la zona y mejorarán los niveles de tensión, acompañadas por el tendido de nuevos conductores preensamblados.

Mantenimiento preventivo, cortes programados y prevención climática

El operativo se completa con tareas de resguardo de la red y medidas frente a condiciones meteorológicas adversas.

Se realizan podas continuas sobre trazas de media y baja tensión, reemplazo de postes por columnas de hormigón armado y mantenimiento permanente de alimentadores, distribuidores y subestaciones.

La Dpec señaló que estas maniobras exigen interrumpir el suministro por razones de seguridad para proteger al personal y preservar las instalaciones, pidiendo disculpas por las molestias y agradeciendo la comprensión de los usuarios.

Las acciones apuntan a fortalecer la confiabilidad del servicio ante inclemencias climáticas y posibles eventos asociados al fenómeno de El Niño.