Con una trayectoria de 37 años ininterrumpidos en la localidad de Bella Vista, la Compañía Industrial Frutihortícola S.A. (CIFSA/Tamara) se consolida como la principal productora de arándanos de Corrientes y la tercera a nivel nacional, alcanzando un volumen anual de entre 1.000 y 1.100 toneladas de berries que dinamizan la matriz agroindustrial y laboral de la región.

El gerente de operaciones de la firma, Raúl Pozer, precisó que la unidad productiva abarca un total de 75 hectáreas implantadas (distribuidas en 60 hectáreas de arándano y 15 de frutilla), concentrando su ciclo de actividad entre los meses de junio y noviembre.

En materia de impacto laboral, el directivo detalló que la compañía sostiene una plantilla permanente de 150 trabajadores fijos, a los que se suman alrededor de 500 operarios temporales durante la temporada alta de cosecha, totalizando 650 puestos de trabajo cubiertos con mano de obra local y de localidades vecinas.

Tecnología aplicada y expansión hacia mercados internacionales

Pozer remarcó además que la incorporación sostenida de tecnología de punta, como sistemas avanzados de riego y mallas de protección contra heladas y aves, permitió reducir prácticamente a cero los daños físicos en la fruta, elevando los estándares de calidad para el comercio exterior.

Gracias a esta eficiencia operativa, CIFSA logró sostener exportaciones regulares hacia destinos exigentes como Brasil, Estados Unidos, Francia y España, superando los desafíos de competitividad frente a potencias productoras internacionales como Perú.

Respaldo del Gobierno provincial a la agroindustria

En sintonía con el perfil exportador del establecimiento bellavistense, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, resaltó el rol estratégico del sector privado y la articulación institucional para impulsar el crecimiento económico.

"El desarrollo de nuestra provincia se sustenta en el esfuerzo de empresas que apuestan e invierten en suelo correntino; desde el Gobierno provincial ratificamos nuestro acompañamiento constante para potenciar la competitividad del sector y garantizar la generación de mano de obra genuina para los correntinos", señaló el funcionario.

Con el foco puesto en la optimización continua de costos, el abastecimiento del mercado interno y la ampliación de sus canales comerciales hacia América y Europa, la firma proyecta un escenario de crecimiento sostenido para el entramado productivo de Corrientes.