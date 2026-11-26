La comunidad se moviliza para ayudar a Francisco “Pancho” Villagrán, periodista destacado de El Litoral, quien necesita colaboración económica para solventar los gastos de su internación. A través de una campaña solidaria, familiares y allegados solicitaron el acompañamiento de quienes puedan aportar para afrontar este momento.

¿Cómo colaborar?

La iniciativa busca reunir fondos mediante distintas vías de colaboración. Quienes deseen realizar una donación de manera presencial pueden acercarse al Centro Médico, cuarto piso, habitación 403.

Además está habilitada la posibilidad de colaborar mediante Personal Pay. Para hacerlo, se puede transferir al alias PORPANCHOVILLAGRAN, correspondiente a una cuenta a nombre de José Luis Córdoba, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos.

Apelaron a la solidaridad de la comunidad y destacaron que cualquier aporte puede contribuir a cubrir los gastos que demanda su internación.