La científica Melina Nisenbaum ganó la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría Junior tras haber logrado transformar residuos orgánicos de la industria alimentaria en materiales ecológicos. Su innovación permitió reemplazar plásticos sintéticos tradicionales en sectores textiles y de envases.

En Radio Unne, la doctora en Ciencias Biológicas explicó cómo los residuos de la yerba mate, la borra del café, el bagazo de cerveza y los desechos de la destilación del gin funcionan como alimento eficaz para los microorganismos que sintetizan el nuevo material.

“Se trata de un trabajo conjunto elaborado con un emprendimiento marplatense que se llama +USO, que fabrica biomateriales en la aplicación de textiles. Es una especie similar a la cuerina, pero que es un material totalmente biológico, orgánico y tiene componentes naturales, donde no incluye ninguna derivación del plástico”, comenzó explicando. En este sentido, detalló que para fabricar el material se usa principalmente, celulosa bacteriana, que es producida por microorganismos, “además de que se usan otros elementos y residuos derivados de la industria, como por ejemplo el polvo de la yerba mate, que habitualmente es desechado y representan un problema para las industrias”.

+USO es una firma dedicada a elaborar biomateriales a partir de celulosa generada en la producción de la bebida fermentada kombucha. Esa materia prima inicial proviene de la empresa Bravia Kombucha, pero el equipo notó la urgencia de independizar la creación del biomaterial de los excedentes de bebidas.

Del procedimiento artesanal a la búsqueda de un financiamiento de mayor escala

La especialista comentó que para poder llevar a cabo el proceso de los biomateriales se utiliza cultivos microbianos mixtos donde bacterias y levaduras interactúan dentro del medio de cultivo. En condiciones controladas, las bacterias generan una lámina resistente de celulosa en la superficie del recipiente.

Actualmente, el equipo trabaja en el escalado de la producción para pasar de las experiencias de laboratorio a volúmenes mayores. “Los próximos pasos son buscar más financiamiento, porque la ciencia depende de eso, y con ese financiamiento poder llevar este escalado a una escala piloto de producción de celulosa”, señaló Nisenbaum.

También comentó que desde el grupo de Ingeniería en Bioprocesos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, están estudiando la forma de escalar la producción de celulosa bacteriana. Uno de los aspectos centrales de la investigación es reemplazar los insumos que habitualmente necesitan estos microorganismos para desarrollarse. Según explicó la especialista, los cultivos tradicionalmente utilizan té y azúcar como fuente de alimentación. “Lo que buscamos es reemplazar esa opción dedarles de comer té y azúcar a las bacterias, por darles de comer residuos industriales y así fomentar lo que es la economía circular y la utilización de residuos”. remarcó.

Un material con múltiples aplicaciones

Aunque uno de los principales destinos del desarrollo son los biotextiles, la celulosa bacteriana tiene potencial para utilizarse en otros sectores productivos.

La investigadora explicó que puede funcionar como materia prima para elaborar productos cosméticos, dermatológicos, aplicaciones vinculadas con la salud e incluso materiales para la construcción. “Es una buena base para la producción de otros materiales. Hoy sabemos que residuos naturales como el polvo de la yerba mate, la borra de café, el bagazo de cerveza, los botánicos del gin permiten el desarrollo de la celulosa bacteriana (materia prima) para los bio-textiles, de la misma forma que funcionan como material base para otros productos como cosméticos, dermatológicos, salud y productos de la construcción”, destacó.

De esta manera, el aprovechamiento de los residuos orgánicos no se limita a la fabricación de textiles, sino que abre posibilidades para desarrollar nuevos productos a partir de recursos naturales, destacando la economía circular y la utilización de residuos.

Reconocimiento internacional

La científica obtuvo la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría junior por avanzar en proyectos científicos con potencial de desarrollo y escalabilidad. El reconocimiento cuenta con el respaldo del Conicet, la Embajada de Francia, el Instituto Francés y la empresa TotalEnergies, y también busca generar oportunidades de vinculación con instituciones francesas.

El reconocimiento premia propuestas con alto potencial de transferencia tecnológica al sector productivo e incluye un premio de 3 mil euros junto con un subsidio para realizar una estadía de investigación en un centro especializado en Francia

“Esta distinción se hace a quien está a la cabeza de distintas investigaciones, y lo que buscan es justamente visualizar y a su vez proporcionarles una vía de vinculación con Francia por medio de proyectos”, sintetizó Nisenbaum y agregó que “este puede ser un futuro escalables, ya que permite la sustitución de plásticos en biomateriales”.

La borra del café como el polvo de yerba mate, los botánicos del gin y el bagazo de cerveza, que es la malta que queda del producto, entran dentro de esta opción reutilizable y son la materia prima para desarrollar en un futuro biotextiles de origen biológico y reducir la dependencia de insumos plásticos sintéticos. Para Nisenbaum, el desafío ahora es avanzar hacia una producción a mayor escala que permita ampliar las aplicaciones de estos materiales y acercarlos a los sectores industriales.

Madios Unne