A partir del martes 1 de diciembre de 2026, entrará en vigencia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen obligatorio para los empleadores del sector privado alcanzados por la normativa, que permitirá constituir un patrimonio separado destinado a afrontar futuras indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de las relaciones laborales.

En el marco de la implementación de este régimen, las empresas deberán elegir una entidad habilitada antes de esa fecha. De no hacerlo, se les asignará una de manera automática.

En este contexto, el Banco de Corrientes ofrece un fondo exclusivo de asistencia laboral para empleadores, una propuesta que les permitirá cumplir con la nueva normativa, mejorar la planificación de sus obligaciones laborales y acceder a beneficios económicos exclusivos.

A través del Fondo FAL del BanCo, los aportes de los empleadores se invierten en activos financieros con el objetivo de generar rendimientos, de acuerdo con los parámetros y límites establecidos por la normativa vigente.

Cómo funciona el Fondo de Asistencia Laboral

El nuevo régimen establece que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con certificado vigente aportarán el equivalente al 2,5% de las remuneraciones alcanzadas, mientras que para las grandes empresas el porcentaje será del 1%.

Estos recursos surgirán de una reasignación de las contribuciones patronales existentes, por lo que el esquema no representa un costo adicional para el empleador.

Para adherir al régimen, los empleadores deberán elegir una Entidad Habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y seleccionar un fondo destinado al FAL. Una vez realizada la adhesión, recibirán un ID FAL que deberán informar y validar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que las contribuciones correspondientes serán derivadas al fondo elegido.

El FAL no reemplaza las obligaciones indemnizatorias del empleador y su utilización estará sujeta a las condiciones previstas por el régimen, entre ellas los períodos mínimos de aportes y la antigüedad registrada del trabajador.

Beneficios exclusivos para las empresas

Por elegir al Banco de Corrientes para gestionar su Fondo de Asistencia Laboral, los empleadores podrán acceder a dos beneficios comerciales:

Reintegro del 50% de los aportes al FAL correspondientes a cada nueva cuenta sueldo que incorporen al Banco de Corrientes, durante el periodo de la promoción.

correspondientes a cada nueva cuenta sueldo que incorporen al Banco de Corrientes, durante el periodo de la promoción. Bonificación del 100% de la comisión de administración del fondo durante el primer año. Ver bases y condiciones en www.bancodecorrientes.com.ar

Es importante destacar que las cuentas sueldo deben ser nuevas para el Banco de Corrientes, independientemente de que correspondan a nuevas contrataciones de personal o al traslado de nóminas salariales desde otras entidades bancarias. Para acceder al reintegro, las empresas deberán también constituir su Fondo de Asistencia Laboral a través del BanCo.

De esta manera, la entidad ofrece una alternativa que combina el cumplimiento de las nuevas obligaciones laborales con beneficios que favorecen la administración de los recursos de las empresas.

El acompañamiento del BanCo al sector productivo

La propuesta forma parte de una estrategia de acompañamiento al sector empresarial que el Banco de Corrientes viene desarrollando a través de herramientas financieras, asesoramiento y espacios de capacitación.

El pasado 7 de octubre, la entidad presentó el Fondo de Asistencia Laboral durante la jornada “Herramientas para crecer en un nuevo escenario económico”, un encuentro que reunió a empresarios, emprendedores y referentes de pequeñas y medianas empresas de Corrientes y la región en el Auditorio Julián Zini.

Durante la apertura institucional, la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, destacó el rol de las PyMEs en el desarrollo económico provincial y su importancia dentro de la estrategia de la entidad.

“El propósito de esta jornada es compartir información, comprender mejor el escenario económico y acercar herramientas para afrontar desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan para sus empresas. Desde el Banco queremos acompañarlos en ese camino impulsando la inversión, el crecimiento y la generación de trabajo en nuestra provincia”, sostuvo Sprovieri en aquella oportunidad.

La presentación del FAL estuvo a cargo de Gastón Ríos, Head of Corporate & Investment Banking de Puente, y Santiago Quarracino, gerente de Inversiones de Puente Asset Management. Por su parte, Juan José de la Cruz Benítez, de la Gerencia Comercial del Banco de Corrientes, presentó las condiciones y los beneficios de la propuesta del BanCo.

Cómo obtener el ID FAL en el Banco de Corrientes

Los empleadores interesados ya pueden obtener su ID FAL de manera simple y 100% digital, ingresando a su Banca Web, en la sección Inversiones. Allí podrán iniciar la apertura de la cuenta FAL, seleccionar el Fondo y obtener el ID FAL.

Una vez obtenido el identificador, deberán informarlo ante ARCA para que las contribuciones sean derivadas al fondo seleccionado.

Ante la proximidad de la entrada en vigor del nuevo régimen, el Banco de Corrientes recomienda a los empleadores realizar el trámite con anticipación y aprovechar los beneficios que ofrece la entidad. y acceder

Para conocer más sobre el Fondo de Asistencia Laboral, consultar los términos y condiciones de la propuesta y acceder a sus beneficios, los interesados pueden ingresar a www.bancodecorrientes.com.ar.