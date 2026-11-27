Dos apostadores de la provincia ganaron más de $84 millones cada uno en el último sorteo de la Poceada Correntina. Uno de los ganadores es de Curuzú Cuatiá y otro de Mercedes, según difundió la Lotería.

Los premios de ayer fueron de $84.616.789 por ganador y se vendieron en la agencia N.º 643 de Curuzú Cuatiá y en la N.º 54 de Mercedes.

Modalidades

En su comunicado, la Lotería Correntina felicitó a los ganadores y a los locales que comercializaron las apuestas.

Además, se recordó que es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.