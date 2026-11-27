Un equipo de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) desarrolló un yogurt natural elaborado con leche de búfala y saborizado con yerba mate. La propuesta combina dos producciones de importancia regional y tuvo una buena recepción durante una presentación realizada en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

La degustación incluyó una encuesta para conocer la opinión de quienes probaron el producto. Más del 75% de los participantes manifestó que volvería a consumirlo y una proporción importante señaló que lo incorporaría a su consumo habitual.

El desarrollo forma parte del proyecto Producción y calidad de leche de búfalas con agregado de valor, que busca ampliar las posibilidades de aprovechamiento del recurso. La iniciativa apunta a estudiar las características de la materia prima y elaborar alimentos que permitan sumar valor a una actividad en crecimiento en el nordeste argentino.

La incorporación de yerba mate surgió como una alternativa para combinar la leche de búfala con un producto de fuerte presencia en la identidad regional. Además del yogurt, el equipo había explorado la elaboración de quesos y otros derivados lácteos con este ingrediente.

Un producto con identidad regional

La preparación se realiza mediante un proceso de pasteurización conjunta de leche de búfala, yerba mate, leche en polvo y azúcar. Según explicó la médica veterinaria Gladys Obregón, quienes participaron de la degustación reconocieron el sabor de la infusión y destacaron el resultado.

"La yerba mate representa un sabor muy arraigado en la sociedad y quienes probaron nuestro producto pudieron reconocer ese sabor en el yogurt, pero principalmente lo sintieron como muy rico al consumirlo", dijo.

La elección de la leche bubalina también responde a sus características nutricionales y tecnológicas. En comparación con la leche vacuna, contiene mayores proporciones de grasa, proteínas y sólidos, cualidades que pueden aprovecharse en la industria láctea.

El trabajo estuvo a cargo del estudiante Nahuel Nardelli, bajo la dirección de la doctora Gladis Rébak y la veterinaria Obregón. La presentación oficial se realizó durante las Sesiones de Comunicaciones Técnicas y Científicas de la Facultad de Veterinarias.

El equipo prevé avanzar con nuevos estudios para caracterizar el proceso de elaboración y las propiedades del producto final. También busca incorporar el yogurt saborizado con yerba mate a la línea de alimentos que se comercializan bajo la marca Favet, vinculada al Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la facultad.

Con información de Unne Medios.





