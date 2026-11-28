El presidente Javier Milei acordó con su par de Paraguay, Pedro Alliana, avanzar en el desarrollo de dos proyectos hidroeléctricos sobre el río Paraná, uno de los cuales contempla la construcción de una nueva represa en Corrientes. Se trata de la central Itatí-Itá Corá, que estaría ubicada entre la localidad correntina de Itatí y el distrito paraguayo de Mayor Martínez, en el departamento de Ñeembucú.

El entendimiento se alcanzó durante la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron el jueves pasado en Asunción. La agenda también incluyó el proyecto Corpus Christi, previsto entre Misiones y Paraguay. En conjunto, las dos iniciativas demandarían una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares y podrían incrementar alrededor de un 10% la generación eléctrica anual argentina.

Tras el encuentro, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, explicó que las conversaciones estuvieron centradas en la integración física y energética. Además, adelantó que ambos gobiernos buscarán impulsar las obras mediante un esquema de alianza público-privada, con participación de inversiones y mecanismos de concesión.

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, también confirmó que la agenda compartida contempla proyectos de infraestructura e integración energética.

Cómo sería la represa proyectada en Corrientes

El proyecto Itatí-Itá Corá se desarrollaría sobre el río Paraná, aguas abajo de la represa de Yacyretá. La iniciativa contempla aprovechar el potencial hidroeléctrico de ese tramo del río para ampliar la generación de energía entre Argentina y Paraguay.

De acuerdo con las estimaciones técnicas difundidas, la central podría alcanzar una potencia instalada de entre 1.600 y 2.000 megavatios, aunque las características definitivas dependerán de los estudios de factibilidad.

Actualmente, el emprendimiento todavía requiere avanzar en evaluaciones hidráulicas. Los trabajos contemplan analizar las posibles áreas inundables, los niveles y caudales del río, el comportamiento del oleaje y el movimiento de sedimentos en la zona.

El Instituto Nacional del Agua (INA) participa en estudios vinculados con el anteproyecto, que permitirán determinar las condiciones necesarias para evaluar su eventual construcción.

La otra represa que buscan impulsar en Misiones

El segundo emprendimiento es Corpus Christi, una central que se proyecta sobre el Paraná, entre la localidad de Corpus, en Misiones, y el departamento paraguayo de Itapúa. Su ubicación estaría entre las represas de Yacyretá e Itaipú.

La propuesta tiene antecedentes que se remontan a la década de 1960, pero su avance encontró obstáculos económicos, ambientales y sociales. Uno de los principales antecedentes fue el plebiscito realizado en Misiones en 1996, cuando el 88% de los votantes rechazó la construcción de la represa.

Entre las proyecciones técnicas para esta central se contempla la instalación de 20 turbinas tipo Kaplan, con una potencia estimada de 2.880 megavatios y una generación cercana a los 20.000 GWh anuales. Su construcción demandaría alrededor de 5.000 millones de dólares.

Cuánto podrían aportar al sistema energético

Si ambos proyectos llegan a concretarse, las centrales ampliarían la capacidad hidroeléctrica de Argentina y Paraguay. Las estimaciones difundidas indican que podrían aportar cerca del 10,6% de la generación eléctrica anual argentina.

Al tratarse de emprendimientos binacionales, la producción de energía se distribuiría entre los dos países, con una participación del 50% para cada uno, según el esquema planteado.

Por el momento, el acuerdo anunciado por Milei y Alliana representa un nuevo impulso para iniciativas que llevan décadas en estudio. Su concreción dependerá de los avances en materia de financiamiento, factibilidad técnica y evaluación del impacto ambiental.

Con información de Infobae