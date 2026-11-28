Una delegación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Corrientes viajó a Córdoba para participar del 13° Encuentro Nacional de Salud, donde el referente provincial del espacio, Aníbal Godoy, será uno de los principales oradores.

El encuentro propone generar un ámbito de intercambio de experiencias y elaboración de propuestas vinculadas al fortalecimiento de la salud pública.

La comitiva correntina está integrada por militantes, dirigentes y representantes de distintas localidades, entre ellas Caá Catí, Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de la Patria, Corrientes Capital, Mariano I. Loza, Felipe Yofre y Perugorría, entre otras.

Durante las jornadas, los participantes compartirán debates y experiencias con referentes, profesionales y equipos sanitarios de diferentes puntos del país. Entre los ejes de discusión se encuentra la construcción de un sistema de salud más integrado, federal y con mayor acceso a las prestaciones.

La participación del MDF Corrientes se enmarca en el espacio político que impulsa Axel Kicillof, según señalaron desde la organización.