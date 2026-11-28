Una delegación de Mujeres Radicales de Corrientes participó del 13.º Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que se desarrolló en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, con la presencia de alrededor de 600 representantes de distintos puntos de Argentina.

Durante las tres jornadas se realizaron espacios de formación, intercambio y elaboración de propuestas. La delegación correntina intervino en distintos paneles y talleres, donde se abordaron temas como Democracia para Todas y Políticas Públicas con Perspectiva de Género. También participó la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Comité Nacional de la UCR.

Entre las representantes de Corrientes estuvo la senadora nacional Gabriela Valenzuela, quien formó parte del Panel de Legisladoras.

Además, en el Taller N.º 10, denominado "Desarrollo Sostenible, Producción, Ambiente e Innovación", la abogada Lourdes D’Arrigo se desempeñó como coordinadora. Por su parte, Nuria Acosta, Carina Nazzer y Daniela Acuña participaron como relatoras.

Elaboraron un documento con propuestas

Como resultado de las actividades, se elaboró un documento final que reúne las conclusiones y propuestas surgidas de más de diez talleres temáticos. El material contempla las diferentes realidades provinciales desde una perspectiva federal.

El encuentro también puso en agenda la participación política de las mujeres, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un radicalismo federal, plural y unido.