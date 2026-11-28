Un pescador deportivo sufrió un accidente durante una jornada de pesca en la zona de Esquina, Corrientes, luego de ser alcanzado por una raya de río.

El hombre compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde describió el episodio con una particular frase: "Hoy me bautizó la raya de río".

Según detalló, el animal lo hirió con sus dos aguijones y uno de ellos le provocó una lesión en una arteria.

Además, contó que la situación fue advertida por sus compañeros de trabajo, quienes estuvieron atentos y lo asistieron tras el incidente.

En su publicación, también expresó su agradecimiento al Hospital de Esquina y a su personal, por la atención recibida.