La crecida del río Paraná continúa desplazándose aguas abajo y ya comienza a avanzar hacia la región del Delta. La evolución del fenómeno fue analizada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) quedó registrada en una serie de imágenes satelitales que permiten observar cómo se extendieron las áreas inundadas durante los últimos dos meses en Corrientes.

Las imágenes corresponden a tres momentos diferentes, el 25 de septiembre, el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2026. La comparación permite seguir visualmente el desplazamiento de la crecida y los cambios en la superficie alcanzada por el agua.

El registro es realizado a partir del producto River Flood, obtenido mediante el sensor VIIRS, una herramienta que permite identificar la presencia y extensión del agua sobre terrenos que habitualmente permanecen secos.

Qué muestran las imágenes satelitales

Asi se ve el desplazamiento del agua. Fuente: SMN

El producto utiliza una composición de todas las imágenes disponibles durante el último día y tiene una resolución espacial de 375 metros.

En la representación, los tonos naranjas y rojos identifican las zonas con mayor extensión de agua, lo que permite distinguir los sectores donde la superficie inundada tiene una presencia más marcada.

Las imágenes fueron procesadas por la Dirección de Servicios Sectoriales del SMN, que utiliza este tipo de herramientas para realizar un seguimiento de la evolución de los fenómenos hidrológicos.

De septiembre a noviembre, las imágenes muestran cómo el agua fue ganando terreno y desplazándose a lo largo del Paraná. Un registro desde el espacio que permite dimensionar la evolución de una crecida que ahora comienza a hacerse visible en la región del Delta.