El peaje del puente General Belgrano comenzó a cobrarse este sábado por la mañana, tras la ejecución de las obras de reparación y puesta a punto de las instalaciones. Los conductores que cruzan entre Corrientes y Chaco tienen categorías según el vehículo y distintos modos de pago, aunque ya no se acepta efectivo.

El pago electrónico se realiza mediante código QR, que permite utilizar cualquier billetera virtual. Además, los vehículos que cuentan con la oblea de TelePASE pueden cruzar directamente cuando se levanta la barrera.

Cuánto cuesta cruzar el puente

Las tarifas del peaje varían según la categoría del vehículo y el medio de pago. Con TelePASE se paga la mitad de lo que cuesta con código QR.