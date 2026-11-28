Por el protagonista y la Profesora Mónica Vicentín, describen como se constituyó el PRO y donde fue.

2004



En el Hotel Nogaró, en esta foto con Mauricio le estoy diciendo: "Primero debes apostar a ser el Chirac porteño y luego al Chirac nacional. Observen si con esta cara de satisfacción Mauricio lo mira a cualquier compañero de ruta. El encontró un bastón en mi, el tiempo y mi alejamiento definieron que yo debía esperar. Hasta hoy no repetimos esta escena.

Una vida pintoresca y honesta: Yo en el Colegio Secundario no anduve bien. (Dice Raffo) Pues hacía muchas cosas y no me concentraba en estudiar. Es decir no fui un alumno aplicado. Mamá May era una gran Profesora de Literatura, Filosofía y una gran maestra de grado, pero yo no estudiaba y así fue que en el Colegio Nacional de Corrientes era el alumno que más repetía de cursos. Repetí en 1er. Año y del Comercial me pasé al 1er. año del Colegio Nacional, en segundo año (cuando armé la orquesta los Estudiantes con 15 años, volví a repetir y luego en 4º Año organicé “El viaje de Estudios a Córdoba”. Les argumenté a mis compañeros que como habíamos conseguido alojamiento gratis en el Regimiento de la Calera Córdoba” a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, debíamos viajar ya (ahora), dado la situación política del país (todas mentiritas mías) y no podíamos esperar a que lleguemos al 5º Año. La verdad es que yo como venían mis estudios, calculé que al 5º Año no iba a llegar. Entonces viajamos ese año y la pasamos muy bien. Nos hospedamos en La Calera, muy cerca de Carlos Paz, bailábamos en el Molino y Kakosi.



Yo no llegué a 5º Año y no me recibí de bachiller. (Eso siempre fue una piedra que tuve en el zapado y me impidió muchas cosas. Como ser que no pude presentar Curriculum cuando lo necesité. Siempre trabajé en el Congreso donde tuve cargos importantes y solo requerían “Idoneidad”. Por eso cuando llegó el golpe militar en 1976 quedamos todos afuera los políticos, y si bien yo tenía muchos amigos generales, me impedí yo mismo de presentar un currículum porque me daba vergüenza que iba a figurar mi carencia de Título Secundario”.



Llegó el tiempo del PRO - Año 1982 y con Ricardo Balestra nos pusimos la campaña política al hombro y en 1984, recuperé mí puesto en el Congreso de la Nación. Como la “Deuda del Burro seguía pendiente” y los hijos comenzaban el Secundario, rendí en un Colegio Nocturno (dos bachilleratos de Adultos) al que concurría de 6 a 10 de la noche y aprobé las dos veces con notas excelentes. Fui un Bachiller algo atrasado, pero bien formado.



Asimismo realicé muchos trabajos que no eran de escritorio como ser: Fui Peón de Carga de Aerolíneas Argentinas. Luego Verificador de Ventas de Manufacturas de Tabacos Particulares y fui Jefe de Venta de una Fábrica de Artículos Ortopédicos y más tarde Vendedor de Aguasea, el primer purificador de agua que hubo en el país. (Obra de Rogelio Moreno. Más tarde en Febrero de 1978 fui Jefe de Relaciones Públicas del Mercado Central de Buenos Aires y luego Gerente del Mercado de Abasto Beccar, en calles Uruguay y Rolón.



Fui desde 1970 afiliado del Partido Liberal de Corrientes y tengo datos interesantes para vuestra legisladora. Yo viví siempre entre Corrientes y CABA, presencié la Asamblea del 3 de Mayo de 1973 que consagró la fórmula Campora-Solano Lima. Y me considero, un cuasi fundador del PRO: Quiero enviarle este mensaje a Silvia Lospennato, porque tengo algunos datos del PRO que ella debería saber. Por ejemplo cómo se gestó la primera reunión en el Hotel Nogaró, que la organicé yo con la venia de mi amigo López Murfhy y el okey de Mauricio y Pinedo; fue en el 2004, cuando después de presentar mi libro “En Deuda con la República”, se sentaron en la cabecera de la gran Asamblea que armé: Mauricio Macri y Ricardo López Murphy, quedando constituido el PRO (Propuesta Republicana), sumé los partidos Compromiso para el Cambio y Recrear. Yo no tenía los 80 años de hoy y solo quiero reivindicar la figura de Mauricio y se cómo lo podemos hacer, porque es necesario.

Fui desde 1970 afiliado del Partido Liberal de Corrientes y tengo datos interesantes para vuestra legisladora. Yo viví siempre entre Corrientes y CABA, presencié la Asamblea del 3 de Mayo de 1973 que consagró la fórmula Campora-Solano Lima. Y me considero, un cuasi fundador del PRO:



Quiero enviarle este mensaje a Silvia Lospennato, porque tengo algunos datos del PRO que ella debería saber. Por ejemplo cómo se gestó la primera reunión en el Hotel Nogaró, que la organicé yo con la venia de mi amigo López Murfhy y fue en el 2004 cuando después de presentar mi libro En Deuda con la República, se sentaron en la cabecera de la gran Asamblea Mauricio y López Murfhy, y quedó constituido el PRO (Propuesta Republicana); Compromiso para el Cambio y Recrear. En la foto central de esta nota reitero: yo le estoy diciendo a Mauricio: "Primero debes apostar a ser el Chirac porteño y luego el Chirac nacional. Hoy tengo 80 años y solo quiero reivindicar la figura de Mauricio y creo que se cómo podemos hacerlo sumando mi forma de ser. ‘Muchas veces sentí la necesidad de iniciar la redacción de lo que hoy presento. Otras tantas frené mis impulsos postergando su concreción, pues abrigaba la esperanza de que alguien, con más sabiduría y talento que yo, irrumpiera con algo así. Con un texto que más que una compilación de saludables recuerdos, de justificada nostalgia por lo perdido o formulando diagnósticos y prologando futurología, lo constituyéramos todos en un Contrato Político a firmar por los que pensamos parecido.



Por todos los que coincidimos en que tenemos una asignatura pendiente con nuestra Patria. Una asignatura política que muchas veces se intentó aprobarla y que por una u otra razón nunca se pudo rendir con éxito: nada más ni nada menos que la concreción de una Fuerza Política Nacional que apoye su acción simplemente sobre tres palabras, como las que rezan desde 1841 en la Bandera Corrientes: PATRIA-LIBERTAD-CONSTITUCION.



En Deuda Con La Republica Juan Carlos Raffo - Editorial Grito Sagrado. Diario El Litoral de Corrientes SEÑALÓ EN SU MOMENTO: “El correntino Juan Carlos Raffo, dirigente político, escritor, historiador, columnista de El Litoral, presentó ayer un nuevo libro de su autoría: “Las dos veredas” en la que expone la teoría sobre la construcción de dos grandes partidos políticos. La presentación se realizó ayer en el Club del Progreso, Sarmiento 1334 de la Capital Federal, organizado por la Fundación Atlas, la Editorial Grito Sagrada y el Club La Vereda, institución que preside el autor de la obra.



La presentación estuvo a cargo de un panel integrado por los ex diputados nacionales Ricardo Balestra, Cristina Guzmán y Carlos Balter, el actual senador nacional Ricardo Bussi y el doctor Alberto Asseff. Durante el acto se rindió homenaje al doctor Alberto Natale en reconocimiento a su gestión como diputado nacional durante 20 años consecutivos.

La obra titulada “Las dos veredas” pertenece al sello Editorial Grito Sagrado y es el segundo libro de contenido netamente político que el liberal correntino Juan Carlos Raffo edita este año. El anterior fue en marzo y llevó el título “En Deuda con la República”, el que se constituyó en un llamado a la unión de todos los partidos de centroderecha, que finalmente dio resultado. La tapa del primero contenía fotos de Ricardo López Murphy, Mauricio Macri y Jorge Sóbisch, quienes hoy ya tienen sellado un acuerdo de cara al 2007, y en este último a las caras ya conocidas se suma, en una vereda, la imagen de Luis Patti y en la vereda de enfrente incluye el autor a Néstor Kirchner, Felipe Solá, Hermes Binner y “Chacho” Alvarez.



Tuve a un entusiasta a mi favor, fue el gobernador de Neuquén Jorge Sobich y a su diputada nacional Alicia Comelli una abogada y dirigente política activa con mi proyecto que se desempeñó como con decisión el día que presente mi libro En Deuda con la República. Y Juan José Manny (UCEDE). HUGO MARTINI Profesión y trayectoria política: Fue abogado de profesión, diputado nacional (por Recrear y posteriormente ligado al PRO / Juntos por el Cambio) y ejerció funciones en el Congreso de la Nación Argentina entre 2003 y 2007. Un gran amigo y gran tipo.

Por Juan Carlos Raffo y Prof. Mónica Vicentín



para El Litoral