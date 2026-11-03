Goya: corte total en la Ruta Provincial 82 por el avance del río Paraná

La crecida del río Paraná obligó a interrumpir por completo la circulación vehicular en la Ruta Provincial 82, en el departamento de Goya.

El corte afecta el tramo que conecta con los parajes Quebracho, Pueblo Nuevo y San Francisco el Bajo.

La interrupción fue confirmada por Vialidad, debido a las condiciones actuales del terreno y el avance del agua sobre el camino.

Ante esta situación, vecinos de la zona alertaron que alrededor de 15 familias quedaron aisladas como consecuencia del anegamiento y la imposibilidad de transitar por ese sector.

Mientras tanto, personal del Municipio de Goya trabaja en la coordinación de tareas logísticas y de asistencia para acompañar a los pobladores afectados por la crecida.

La situación mantiene afectada la conexión terrestre con los parajes rurales, mientras continúa el avance del agua en la zona.