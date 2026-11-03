El río Corriente en crecida, desbordó la costanera y dejó el primer evacuado en Esquina

La creciente del río Corriente comenzó a generar complicaciones en distintos sectores de Esquina, donde el agua avanzó sobre la costanera, cubrió parte del paseo y alcanzó las barandas ubicadas junto a la costa. Hasta el momento una vivienda se encuentra afectada.

Teniendo en cuenta los últimos datos, el río superó el nivel de evacuación y continúa en ascenso. Ante este escenario, mantienen un monitoreo permanente para evaluar la evolución del caudal y la posibilidad de que el agua llegue a otros sectores bajos de la ciudad, según precisó Actualidad Esquina.

Gentileza Actualidad Esquina

Uno de los puntos que genera preocupación es el sector cercano al anfiteatro, donde la Municipalidad delimitó preventivamente un área debido al avance del agua y al socavamiento detectado en la costa. Por este motivo, solicitaron a vecinos y visitantes respetar las cintas y barreras de seguridad y no ingresar al espacio restringido.

Una vivienda afectada y un evacuado

En cuanto a las consecuencias de la creciente, hasta el momento se confirmó que una vivienda resultó afectada por el ingreso del agua y que una persona debió ser evacuada. Personal de Acción Social, Defensa Civil y Prefectura trabaja de manera coordinada para asistir a las familias que puedan necesitar ayuda.

Como parte de las medidas preventivas, el Municipio acondicionó un espacio con 96 camas para recibir a posibles evacuados. Además, se informó que existe capacidad para incorporar más lugares en caso de que la situación requiera nuevas evacuaciones.

La asistencia también contempla a los pequeños productores de la zona. Para ello, se dispuso un terreno municipal destinado a recibir animales que puedan verse afectados por el avance del río.

Mientras el río Corriente continúa en creciente, las autoridades siguen de cerca la situación y mantienen las medidas de prevención ante el riesgo de que el agua avance sobre nuevos sectores de Esquina.