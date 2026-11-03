Corrientes abrió las inscripciones para el jardín 2027: cómo anotarse y hasta cuándo

Las familias de Corrientes ya pueden comenzar a gestionar el ingreso de sus hijos al Nivel Inicial para el ciclo lectivo 2027. Desde este lunes se encuentra habilitada la preinscripción online para las salas de 4 y 5 años en las instituciones educativas de gestión estatal de toda la provincia.

Cómo hacer la preinscripción

El período de inscripción se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026 y el trámite deberá realizarse a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación: inscripciones.mec.gob.ar.

Para comenzar, los adultos responsables deberán crear un usuario en el sitio web y completar los datos del niño o niña que ingresará al jardín, además de la información correspondiente a la persona a cargo. Luego, tendrán que seleccionar hasta 10 establecimientos educativos, de acuerdo con la localidad en la que deseen conseguir una vacante.

Una vez completados todos los campos, será importante revisar que la información ingresada sea correcta antes de finalizar el procedimiento.

La convocatoria está dirigida a las familias de niños y niñas que ingresarán a las salas de 4 y 5 años en escuelas de gestión estatal.

Sin embargo, hay una aclaración importante: los chicos que actualmente cursan sala de 4 y continuarán en sala de 5 en la misma institución no necesitan realizar una nueva inscripción online.

Cómo se asignan las vacantes

En cuanto a la asignación de vacantes, se contemplan criterios de prioridad para determinados aspirantes, entre ellos, los niños que tengan hermanos en el establecimiento y los hijos del personal activo de la institución.

De esta manera, las familias interesadas en asegurar el ingreso de los más pequeños al Nivel Inicial deberán completar la preinscripción dentro del plazo establecido y consultar las condiciones del trámite en la página oficial.