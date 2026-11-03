Alerta amarilla en Corrientes: se esperan tormentas y lluvias intensas

De acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la provincia de Corrientes permanece bajo alerta amarilla por tormentas durante este martes. El organismo anticipó fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Qué se espera durante las tormentas

El pronóstico incluye lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. También podrían registrarse ráfagas intensas de viento durante el desarrollo de las tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros. Sin embargo, los registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Según lo previsto, durante la media mañana se espera el pico más fuerte de la tormenta. En ese sentido, hay un 70% de probabilidad de lluvias, que seguirían por la tarde, aunque con menor intensidad.