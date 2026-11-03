El Banco de Corrientes relanzó Tienda Más BanCo con nuevos beneficios y herramientas para potenciar a las Pymes

Con una importante participación de empresarios, comerciantes y emprendedores, el Banco de Corrientes llevó adelante este lunes una nueva Jornada PyMEs en el Auditorio Julián Zini. El encuentro tuvo como ejes la inteligencia artificial aplicada a los negocios y, especialmente, el relanzamiento de Tienda Más BanCo, la plataforma de comercio electrónico de la entidad que incorpora nuevos beneficios, alternativas de financiación y herramientas para potenciar las ventas.

La apertura estuvo a cargo de la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, quien destacó la importancia de generar espacios que acerquen conocimientos, pero también soluciones concretas para acompañar al sector productivo y comercial. “Hoy nos convocan dos temas que tienen mucho en común: la inteligencia artificial y el relanzamiento de nuestra Tienda Más BanCo. Ambos nos invitan a pensar cómo aprovechar la tecnología para generar más oportunidades y hacer crecer nuestros negocios”, señaló.

Sprovieri remarcó, además, el propósito de la jornada: “Queremos que este encuentro les acerque ideas y herramientas que puedan aplicar en sus empresas. Y desde el Banco queremos acompañarlos con propuestas concretas: una tienda que amplía sus beneficios, ofrece más opciones de financiación y abre un nuevo canal para llegar a más clientes”.

Un nuevo canal para vender más

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación encabezada por el gerente Comercial



del Banco de Corrientes, Martín de la Vega, quien explicó la evolución de Tienda Más BanCo y las oportunidades que la nueva etapa genera tanto para los comercios como para los consumidores.

La plataforma nació a partir de la decisión de ampliar la propuesta de fidelización del Banco, acompañar el crecimiento del comercio local y acercar soluciones financieras al mismo momento de la compra.



“Tienda Más BanCo es mucho más que un catálogo de canjes: transformamos un programa de fidelización en un ecosistema de negocios que impulsa el crecimiento de nuestros clientes y de la economía local”, destacó De la Vega durante la presentación.

El nuevo modelo conecta en un mismo espacio a clientes particulares con empresas y PyMEs, sumando una herramienta concreta para que los comercios amplíen su alcance y encuentren nuevas oportunidades de venta. “Creamos una plataforma que conecta a clientes individuales con clientes empresa en un mismo ecosistema y ofrece una nueva herramienta de venta para las empresas y PyMEs clientes del Banco”, explicó.

Actualmente, Tienda Más BanCo cuenta con más de 30 comercios adheridos y otros 10 en proceso de incorporación. Más de 500.000 clientes tienen la posibilidad de comprar a través de la plataforma y más de 160.000 poseen tarjetas de crédito del Banco.

El relanzamiento incorpora como uno de sus principales diferenciales una propuesta de financiación disponible todos los días, con hasta 6 cuotas sin interés a cargo del Banco y hasta 9 cuotas sin interés bajo un esquema de costo compartido. A esto se suman campañas especiales que pueden alcanzar las 24 cuotas sin interés.

Los resultados alcanzados hasta el momento muestran el potencial de la propuesta: entre febrero y mediados de octubre se comercializaron más de $553 millones, con 2.265 órdenes generadas. El financiamiento tuvo un rol central, ya que estuvo presente en el 75% de las ventas. En el mismo período, 207.000 usuarios visitaron la plataforma al menos una vez y se acumularon más de 1,6 millones de visitas.

Noviembre será, además, un mes especialmente activo para la Tienda. Durante la Cyber Week, del 2 al 8, ofrece financiación de hasta 24 cuotas sin interés en productos participantes, junto con beneficios como envío gratuito, retiro en sucursal y descuentos especiales. Más adelante, del 24 al 30 de noviembre, la Black Week volverá a ofrecer hasta 24 cuotas sin interés en toda la plataforma.

Inteligencia artificial aplicada a las PyMEs

La segunda parte de la jornada estuvo encabezada por Daniel Jejcic, CEO de Avenida+ y Board Member de AI in LATAM, quien presentó la charla “Redefiniendo el mundo PyME con IA”.

Su exposición estuvo orientada especialmente a mostrar cómo las pequeñas y medianas empresas pueden comenzar a incorporar estas herramientas en situaciones cotidianas del negocio, desde la mejora de la productividad y la optimización de procesos hasta la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Jejcic abordó el ecosistema actual de inteligencia artificial, conceptos básicos para comprender su funcionamiento, el uso de prompts y agentes, y distintas aplicaciones concretas para vender más. Desde su propia experiencia empresarial, buscó acercar la temática desde un enfoque práctico y accesible para quienes conducen una PyME, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados.

La propuesta generó una activa participación del público, con consultas e intercambio de experiencias tanto durante la presentación de Tienda Más BanCo como en el espacio dedicado a inteligencia artificial.

“La cercanía que nos caracteriza también se construye en el mundo digital, ayudando a que nuestros comercios puedan crecer y competir”, resumió Sprovieri.

Con esta nueva Jornada PyMEs, el Banco de Corrientes continúa fortaleciendo su vínculo con el entramado empresarial y comercial de la provincia, combinando capacitación con herramientas concretas que permitan ampliar mercados, facilitar las compras y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la economía regional.