Crecida del Paraná en Goya: el intendente detalló las zonas afectadas y las evacuaciones

La crecida del Paraná genera complicaciones en distintos sectores de Goya, principalmente en las zonas bajas del sur de la ciudad y en el área del puerto. El intendente Mariano Hormaechea explicó que el río se encuentra en 6,10 metros, pero aseguró que la situación está controlada.

En la tercera sección, sobre el camino hacia Esquina y en cercanías del municipio de San Isidro, alrededor de 15 familias tienen inconvenientes por el avance del río. Según detalló el jefe comunal, el agua ya llega a algunas viviendas, aunque aclaró que las personas no están aisladas y solicitaron ayuda para trasladarse a lugares más seguros.

“Es un camino de enripiado hasta un punto, después hay un terraplén y es ahí donde se empieza a complicar con la crecida”, describió Hormaechea en diálogo con Radio Dos. En ese sentido, explicó que el Paraná avanza sobre lagunas y esteros, entre ellos el arroyo Ysoró, en una zona caracterizada por sus terrenos bajos.

Evacuaciones en la zona del puerto de Goya

Según explicó el intendente, el punto más afectado es la zona del puerto, donde el agua avanzó durante la madrugada del lunes. Hormaechea aclaró que no se produjo una rotura de la defensa, sino que el río superó el nivel del terraplén.

“No es que cedió o se rompió la defensa, sino que el agua pasó por arriba”, aseguró. En esa zona, el Municipio desplegó un operativo para asistir a las familias más afectadas, muchas de ellas vinculadas a la actividad ladrillera.

El intendente indicó que en Goya 63 familias fueron evacuadas o se autoevacuaron y permanecen sobre el camino al puerto, donde reciben acompañamiento municipal y provincial. El trabajo se coordina con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, Desarrollo Humano, asistencia social y Atención Primaria de la Salud.

Hormaechea señaló que algunas familias prefieren permanecer cerca de sus casas para evitar perder el contacto con sus pertenencias. Además, precisó que Goya cuenta con 15 centros de evacuación, aunque ninguno está ocupado por el momento.

“Hoy la situación está controlada. Las familias están siendo contenidas y están asistidas”, afirmó el intendente, quien señaló al puerto como el sector más bajo de la ciudad y el principal punto de atención durante la creciente.

Cuáles son los puntos críticos

Hormaechea sostuvo que, mientras continúe la crecida y las precipitaciones sean de poca intensidad, las mayores dificultades estarán concentradas en el puerto y en los sectores bajos de la zona sur. Sin embargo, advirtió que las lluvias abundantes en períodos cortos podrían generar complicaciones adicionales en el área rural.

En cuanto al casco urbano, mencionó el sistema de ocho estaciones de bombeo que el Municipio trabajó en conjunto con el Gobierno provincial. Según explicó, los equipos se pondrán en funcionamiento cuando se registren lluvias para facilitar el escurrimiento del agua.



