Esquina despide a Nanci Godoy con una multitud en la plaza central

El velatorio público de Nanci Godoy se desarrolla en la plaza de Esquina, donde familiares, vecinos y docentes se reúnen para despedir a la maestra rural asesinada.

Personas de distintas localidades se acercan para acompañar la despedida, donde también están presentes el obispo de Goya, Adolfo Canecín, y sacerdotes de la diócesis.

La despedida pública

Por decisión familiar, Nanci es velada en la Plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal, ya que el objetivo es permitir el acompañamiento de toda la comunidad. La ceremonia de despedida será hasta las 18 de este miércoles.

El cuerpo de la docente llegó a la localidad el viernes pasado tras la autopsia. Finalizado el velatorio en la plaza pública, los restos serán trasladados al cementerio municipal de Esquina para su inhumación.