El Instituto de Cardiología abrirá una nueva sede en el Shopping Centenario: qué servicios ofrecerá

El Instituto de Cardiología de Corrientes inaugurará este viernes 6 un nuevo Centro de Atención Ambulatoria en el Shopping Centenario, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención y acercar distintos servicios de salud a la comunidad.

El nuevo espacio contará con consultorios externos, electrocardiografía, ecocardiografía y ergometría, además de un laboratorio destinado a la extracción de muestras. También funcionará CARDIOCHECK, la Unidad de Evaluación Cardiovascular Ambulatoria, actualmente conocida como Hospital de Día.

Por otra parte, los socios del Plan de Beneficios para Socios (PBS) podrán recibir información y realizar su adhesión directamente en esta nueva sede.

El centro estará ubicado en la playa de estacionamiento del Shopping Centenario, con ingreso por avenida Centenario. La atención será de lunes a viernes: de 7 a 11 para extracciones y de 10 a 19 para consultas y retiro de resultados.

La apertura se enmarca en un año especial para la institución, que celebra 40 años de trayectoria y compromiso con la salud de los correntinos.

Desde el Instituto señalaron que esta nueva sede forma parte de su objetivo de acercar los servicios de salud, fortalecer la prevención y brindar una atención integral y de calidad.