Ingreso escolar 2027: todos los estudios en un mismo lugar y apto médico en el día

Organizar los controles médicos escolares suele implicar conseguir varios turnos, trasladarse entre consultorios y acomodar la agenda familiar y laboral. Para simplificar esta tarea, los Policonsultorios EME ofrecerán los estudios para el ingreso escolar 2027 en un mismo lugar, con entrega del apto médico en el día.

La propuesta estará disponible desde noviembre de 2026 hasta febrero de 2027, en Resistencia y Corrientes Capital, y está dirigida a familias con niños y adolescentes que necesiten completar los requisitos médicos para el próximo ciclo lectivo.

Las familias podrán realizar todos los estudios disponibles o seleccionar solamente los que solicite la institución educativa. De esta manera, podrán resolver los controles en una misma jornada, con menos traslados y sin tener que coordinar visitas a diferentes establecimientos.

Estudios disponibles en cada ciudad

En Resistencia, los Policonsultorios EME ofrecerán Pediatría, Oftalmología, Cardiología, Fonoaudiología y Odontología, en su sede de Av. 9 de Julio 1577. En Corrientes Capital, estarán disponibles Pediatría, Oftalmología, fondo de ojo, Fonoaudiología y Odontología, en Av. Maipú 675.

Como los requisitos pueden variar entre escuelas, se recomienda revisar la documentación solicitada antes de elegir los estudios.

Cómo solicitar turno



Las familias podrán gestionar su solicitud de turno desde la plataforma digital de la campaña: ingresoescolar.eme.com.ar

También podrán consultar por WhatsApp:

● Resistencia: 362 421-3523.



● Corrientes: 379 500-7235.

Con la posibilidad de reunir los estudios en un solo lugar y recibir el apto médico en el día, la propuesta busca resolver una necesidad concreta de las familias: dedicar menos tiempo a traslados y gestiones para la vuelta a clases.



