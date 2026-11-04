Crecida en Goya: el río supera el nivel de evacuación y hay 126 personas fuera de sus casas

La situación por la crecida del río Paraná continúa generando preocupación, mientras en las demás ciudades comenzó a bajar en Goya llegó a sus niveles más altos. La localidad registra 126 personas autoevacuadas, según el último informe del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) al que pudo acceder El Litoral.

El reporte indica que un total de 126 personas pertenecientes a 32 familias debieron dejar sus casas en la zona del puerto.

De acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina el río se estacionó en 6,10 metros. Teniendo en cuenta que se encuentra por encima del nivel de alerta con 5,20 metros y de evacuación con 5,70 metros.

Asistencia a familias

Mientras tanto, los equipos municipales continúan con los operativos de asistencia y ya entregaron 65 casillas de emergencia para acompañar a las familias afectadas.

La asistencia también llegó a la zona rural, puntualmente a la tercera sección, en el paraje Santa Rosa, sobre la costa del Isoró. Allí, cuatro familias autoevacuadas recibieron módulos alimentarios, chapas y kaotrina.

En paralelo, equipos de Salud y Desarrollo Humano realizaron un operativo sanitario en Puerto Boca, con controles de presión arterial, curaciones, entrega de medicamentos y distribución de más de 200 kits de higiene bucal para niños.

Las personas que necesiten asistencia o quieran informar alguna situación pueden comunicarse con la línea habilitada por el municipio al 3777 245738.