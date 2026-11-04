Temporal: las cuatro localidades correntinas que superaron los 100 mm en horas

El temporal que afectó a Corrientes durante las últimas horas dejó importantes acumulados de lluvia y provocó destrozos en distintas localidades. Según los registros informados, Isla Apipé Grande encabezó el ranking provincial con 150 milímetros, seguida por Tabay, con 112, e Ituzaingó, con 108.

Los acumulados más altos

Las precipitaciones también superaron los 100 milímetros en Carlos Pellegrini, mientras que Santa Rosa acumuló 96 milímetros y Concepción llegó a los 90. En paralelo, las fuertes ráfagas de viento ocasionaron voladuras de techos, caída de árboles y daños en estructuras, además de complicaciones en la circulación vehicular.

En cuanto a los registros de lluvia, después de las localidades con mayores acumulados se ubicaron Tatacuá, con 84 milímetros; Loreto, con 75; San Roque, con 72; Mantilla, con 66; General Paz y Garaví, con 60 cada una; Palmar Grande, con 48; Santo Tomé, con 47; Mburucuyá, con 45; Lavalle, con 29; Capital, con 20; y Paso de los Libres, donde apenas se registraron 6 milímetros.

Daños en distintos puntos

En la ciudad de Corrientes se reportaron distintos daños materiales. En la garita ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1041, se desprendieron chapas metálicas y parte del soporte del techo. En el barrio Yecohá hubo árboles caídos sobre cables eléctricos, mientras que en el barrio San Francisco se registró el desprendimiento de un aire acondicionado y el derrumbe de un galpón. Otro de los sectores afectados fue el barrio Perichón, donde se derrumbaron los techos de una cancha de pádel.

En San Cosme, el relevamiento policial realizado este miércoles 4 de noviembre confirmó que 23 viviendas resultaron afectadas, además de viveros y una estación de servicio que sufrieron daños en techos y estructuras. Pese a la magnitud de los destrozos, no hubo personas lesionadas.

En tanto, en San Miguel, los Bomberos Voluntarios intervinieron en la colonia Caimán, donde se produjo la voladura total del techo de una vivienda del barrio Guaicurú, que quedó únicamente con el cielorraso. También se reportó la caída de árboles sobre calles y tendidos eléctricos. Una familia de cinco integrantes resultó afectada.

Rutas afectadas

Las consecuencias del temporal también se hicieron sentir sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1055, donde la caída de árboles y ramas dificultó la circulación vehicular. Personal policial, Bomberos Voluntarios, Vialidad Nacional, DPEC y la Municipalidad trabajaron en conjunto para despejar la calzada y asistir a los damnificados.

En otro procedimiento, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1089, en el acceso a la Ruta Provincial 20, personal de la DPEC de Itatí retiró cables que habían quedado sobre la calzada. El sector permaneció sin suministro eléctrico mientras se esperaba una grúa para reinstalar un poste.

A estos inconvenientes se suma una complicación en Goya: la Ruta Provincial 82 continúa cortada en ambos sentidos para todo tipo de vehículos debido a la creciente y el desborde del río Paraná. Los vecinos cuentan con un camino alternativo para circular.

El temporal dejó así un panorama de importantes daños materiales en diferentes puntos de Corrientes, mientras continúan los relevamientos para determinar la totalidad de las familias y estructuras afectadas.