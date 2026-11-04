Renatre oficializó el incremento en la Prestación por Desempleo para trabajadores rurales

A partir de noviembre, el Renatre incrementó la Prestación por Desempleo alcanzando un tope de $420.000.

La medida contempla cobertura médica, asignaciones familiares y un refuerzo especial para zonas desfavorables.

Alcance de la medida y declaraciones oficiales

Las autoridades nacionales remarcaron la importancia de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

El presidente del Renatre, Abel Guerrieri, señaló que la actualización busca "sostener la cobertura destinada a las familias rurales que atraviesan una situación de desempleo" y brindar mayor previsibilidad.

Por su parte, el director José Voytenco remarcó que "la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales debe estar presente también cuando se interrumpe su actividad laboral".

Se ratificó un incremento diferencial del 20% para Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y del 10% para Neuquén y Río Negro.

Beneficios complementarios y vías de contacto en Corrientes

Además del haber mensual, la cobertura integral del organismo y los canales de atención operan bajo esquemas específicos.

El beneficio incluye cobertura médico-asistencial para el grupo familiar, asignaciones familiares, seguro de sepelio y la posibilidad de sumarse al Programa de Empleo Rural (PER).

Las solicitudes pueden iniciarse a través de WhatsApp Pampa al número 11 2279-0400 o llamando de forma gratuita al 0800-777-7366.

En Corrientes, la Delegación encabezada por la cra. Mónica Arnaiz atiende en calle 9 de Julio N° 877, habilitando la línea de WhatsApp 379-4243815 exclusivamente para consultas sobre desempleo.