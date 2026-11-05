La UCP mantiene abierta la convocatoria a las Becas Ángel Rodriguez al Mérito Académico

La Universidad de la Cuenca del Plata continúa con la convocatoria a las Becas Ángel Rodríguez al Mérito Académico, una iniciativa destinada a acompañar a jóvenes que finalizan sus estudios secundarios y desean iniciar una carrera universitaria. El beneficio contempla descuentos de hasta el 50% en las cuotas mensuales, con el propósito de reconocer la excelencia académica y favorecer el acceso a la educación superior.

El beneficio está dirigido a egresados que se encuentren próximos a egresar, puedan acreditar un rendimiento académico excepcional y realicen su inscripción en alguna de las sedes y delegaciones habilitadas. La propuesta abarca a las ciudades de Posadas, Formosa, Corrientes, Goya, Resistencia, Sáenz Peña, Curuzú Cuatiá y Leandro N. Alem, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación universitaria para jóvenes de distintas localidades de la región.

Para acceder a las becas, los interesados deberán consultar las condiciones y requisitos establecidos, completar el formulario digital de postulación y realizar la inscripción formal en la sede o delegación correspondiente. La asignación de las becas estará sujeta a la evaluación del mérito académico, la disponibilidad de carreras presenciales en cada localidad y los cupos establecidos por carrera y sede.

Las Becas Ángel Rodríguez llevan el nombre del Mgter. Ángel Enrique Rodríguez, rector fundador de la UCP, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la educación superior en el nordeste argentino. Esta iniciativa recupera su visión de promover una formación orientada en el compromiso, la excelencia y la ampliación de oportunidades en el recorrido profesional.