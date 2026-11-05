Alacranes en Corrientes: cómo identificarlos y prevenir picaduras en casa

Ante la posible presencia de alacranes en Corrientes, el Ministerio de Salud Pública recordó cuáles son las medidas para prevenir picaduras y advirtió sobre la importancia de reconocer los ejemplares que pueden representar un riesgo para la salud.

Los alacranes suelen refugiarse en lugares húmedos, oscuros y poco ventilados, por lo que pueden aparecer en baños, cocinas, lavaderos y otros sectores de las viviendas. Sin embargo, no todos los ejemplares tienen el mismo nivel de peligrosidad y aprender a diferenciarlos es fundamental para actuar a tiempo.

Recomendaciones del Ministerio de Salud de Corrientes

¿Cómo identificar un alacrán peligroso?

En Argentina, una de las especies de importancia sanitaria es el Tityus trivittatus. Para reconocerlo, hay algunas características que permiten diferenciarlo de otros alacranes.

El alacrán del género Tityus suele presentar pinzas largas y delgadas, una cola con aguijón y una pequeña estructura debajo del aguijón que parece un segundo aguijón, llamada apófisis subaculear. Además, generalmente tiene tres líneas oscuras longitudinales en el dorso.

En cambio, otros ejemplares, como los del género Bothriurus, suelen tener pinzas más robustas y no presentan esa estructura debajo del aguijón. De todos modos, la identificación puede ser difícil y no se recomienda manipularlos para intentar reconocerlos.

Qué hacer para evitar picaduras

Desde Salud Pública recomendaron adoptar medidas preventivas dentro y fuera de las viviendas. Entre ellas, sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos, revisar las sábanas antes de acostarse —especialmente en las camas de los niños— y evitar caminar descalzos, sobre todo durante la noche.

También aconsejaron colocar telas metálicas en rejillas y desagües, mantener los patios limpios y evitar la acumulación de escombros, leña y objetos en desuso. Otro punto importante es controlar la presencia de cucarachas y otros insectos, ya que constituyen parte del alimento de los alacranes.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

En caso de sufrir una picadura, es fundamental acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Si es posible hacerlo sin exponerse a otra picadura, se recomienda capturar el ejemplar de manera segura para facilitar su identificación.

La consulta médica no debe demorarse ni depender de si el alacrán parece peligroso o no. La prevención y la atención temprana son fundamentales para evitar complicaciones.