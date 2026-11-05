Corrientes recibe a un experto internacional que dará dos charlas sobre Medio Oriente

La comunidad libanesa de Corrientes prepara una agenda especial de actividades para conmemorar la independencia del Líbano. La propuesta incluye dos charlas a cargo de el especialista en relaciones internacionales Sergio Daniel Jalil para el 17 de noviembre y para el 22 de este mes, una cena show de gala con gastronomía y espectáculos tradicionales.

Carolina Saiach Audero, presidenta de la Unión Cultural Argentino-Libanesa (Ucal), contó a El Litoral que uno de los encuentros tendrá un perfil académico y estará a cargo de Jalil, especialista en relaciones internacionales y estudios de Medio Oriente. El profesional brindará una charla gratuita en la Facultad de Derecho el 17 de noviembre a las 15 sobre la seguridad de la navegación en los estrechos de Ormuz y la problemática geopolítica vinculada a la guerra en la región.

La segunda propuesta será de carácter cultural y se realizará el 17 de noviembre a las 19 en la Sociedad Libanesa de Corrientes. Allí, Jalil ofrecerá una exposición sobre la independencia del Líbano y su historia, con una mirada especializada sobre la región.

El disertante cuenta con formación de posgrado en la Universidad de Georgetown y certificaciones de instituciones como Johns Hopkins, Harvard, la Universidad de Londres y UNITAR, organismo de las Naciones Unidas. Además, tiene trayectoria en docencia universitaria en Europa, América y Medio Oriente, asesoramiento en política exterior e investigaciones sobre nacionalismo, minorías, resolución de conflictos y geopolítica, especialmente vinculadas al Líbano y su diáspora.

Una cena de gala con gastronomía y danzas libanesas

El cierre de las actividades será el domingo 22 de noviembre, con una cena show organizada conjuntamente por la Unión Cultural Argentino-Libanesa y la Sociedad Libanesa de Corrientes. El encuentro se realizará en el salón del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia, ubicado en Buenos Aires 780.

La celebración tendrá un menú de gastronomía libanesa, espectáculos de música tradicional y presentaciones de odaliscas. También participará la escuela de danza Haman, dirigida por la profesora Caniga Alencina, que formará parte de la propuesta artística de la noche.

De esta manera, ambas instituciones impulsarán tres encuentros durante noviembre que combinarán actualidad internacional, historia, cultura y tradiciones para acercar la identidad libanesa a la comunidad correntina.