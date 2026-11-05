El Paraná se estaciona y Corrientes tiene 1.967 evacuados por la crecida

Corrientes registra un total de 1.967 personas evacuadas y autoevacuadas por la crecida de los ríos Paraná. Según el último relevamiento de Defensa Civil al que pudo acceder El Litoral, son 444 los evacuados y 1.523 los autoevacuados, en un escenario en el que, pese al descenso de las aguas en el norte correntino, aumentó la cantidad de familias que debieron dejar sus viviendas en sur.

En la Capital hay 42 evacuados y 633 autoevacuados, distribuidos en 202 familias. En tanto, Isla Apipé contabiliza 185 evacuados de 94 familias, mientras que en Itatí son 190 evacuados y 328 autoevacuados, pertenecientes a 123 familias. En Paso de la Patria se registran ocho evacuados y 220 autoevacuados de 68 familias.

Por otra parte, en Ituzaingó la cantidad de afectados descendió considerablemente y actualmente quedan 17 personas evacuadas de cuatro familias. También se reportaron 21 autoevacuados de cinco familias en Santa Lucía, 40 de siete familias en Cruz de los Milagros y 16 de cuatro familias en Bella Vista.

La crecida avanza hacia el sur

El impacto de la crecida comenzó a trasladarse hacia el sur provincial, donde distintas localidades registraron nuevos inconvenientes durante esta semana. En la zona del puerto de Goya hay 157 autoevacuados de 44 familias, que se encuentran alojadas en casas de familiares. En San Isidro son 50 los autoevacuados de 10 familias.

A este escenario se suma Esquina, donde la crecida del río Corriente, que se encuentra por encima del nivel de evacuación, ya provocó que 58 personas de 35 familias debieran autoevacuarse. De esta manera, mientras algunos sectores del Paraná muestran señales de descenso, la situación continúa generando complicaciones en distintas localidades correntinas y los efectos de la creciente avanzan hacia el sur de la provincia.