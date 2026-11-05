Una noche para reconectar: Divina Tower presenta sus nuevas experiencias Wellness Stays

Una escapada de bienestar ya no requiere salir de la ciudad. Con el lanzamiento de Divina Wellness Stays, Divina Tower Apart Hotel y Divina Medical Spa proponen una manera distinta de vivir Asunción: reservar una noche pensada no solo para descansar, sino también para dedicar tiempo al cuidado personal.

La iniciativa se presenta bajo una idea sencilla: “CHECK IN. RESET. CHECK OUT.”. La experiencia reúne una noche de alojamiento para dos personas y servicios seleccionados de la clínica, en una propuesta que integra hospitalidad y atención especializada.

Cinco maneras de vivir una Wellness Stay

El programa se organiza en cinco experiencias, cada una con un enfoque propio. RESET incorpora medicina funcional y una mirada integral del bienestar; RECOVER se orienta al descanso y la recuperación; BODY pone el foco en la medicina estética corporal; GLOW reúne opciones de medicina estética facial; y RENEW integra tratamientos faciales con tecnología láser.

Los servicios concretos de cada experiencia se determinan de acuerdo con el paquete elegido y, cuando corresponda, con una valoración profesional previa.

Del check-in al bienestar

La propuesta invita a transformar una estadía breve en un momento personal. Desde la llegada al apart hotel hasta la experiencia en Divina Medical Spa, el objetivo es combinar comodidad, privacidad y opciones de cuidado en un mismo destino.

Pensada tanto para quienes viven en Asunción como para quienes visitan la capital, Wellness Stays amplía el concepto tradicional de alojamiento y lo conecta con una tendencia de viajes y pausas dedicadas al bienestar.

Estadías para dos desde USD 297

Divina Wellness Stays ofrece experiencias de una noche para dos personas, con tarifas desde USD 297. Los tratamientos incluidos y las condiciones de reserva varían según el paquete seleccionado y están sujetos a disponibilidad y evaluación profesional cuando aplique.

Con esta propuesta, Divina Tower Apart Hotel y Divina Medical Spa refuerzan su apuesta por experiencias que combinan descanso, atención personalizada y servicios especializados en Asunción.

Sobre las marcas

Divina Tower Apart Hotel es una propuesta de alojamiento en Asunción orientada al confort y la privacidad. Divina Medical Spa es una clínica de dermoestética que ofrece tratamientos y servicios de cuidado personal con acompañamiento profesional.

Información y reservas

Divina Wellness Stays · Una noche para dos personas · Desde USD 297. Consultar disponibilidad, inclusiones y condiciones con los canales oficiales de Divina Tower Apart Hotel y Divina Medical Spa.