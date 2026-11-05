Bancos cerrados por cinco días seguidos: fechas y cómo operar

Los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos en noviembre. La interrupción de la atención presencial comenzará este viernes 6, por el Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10, debido a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV.

El cronograma de feriados se junta con el sábado y el domingo, cuando habitualmente no funcionan las sucursales. Por lo tanto, la actividad en las entidades financieras se retomará el miércoles 11.

De esta manera, el Día del Bancario y el fin de semana se encadenan con el lunes 9, que será feriado nacional por la estadía de León XIV en la Argentina. Esto se extiende, además, porque el Banco Central estableció el martes 10 como feriado para las entidades en todo el territorio nacional.

Qué operaciones se podrán realizar durante el cierre

Aunque no habrá atención por ventanilla, los usuarios podrán continuar con distintas operaciones a través de los canales digitales. Estarán disponibles los canales de autoservicio y las herramientas digitales de cada entidad.

Entre las alternativas se encuentran:

Cajeros automáticos: extracción de efectivo y las operaciones que admita cada terminal.

Home banking y aplicaciones móviles: consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios.

Tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales y pagos con código QR.





