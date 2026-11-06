Cierran 72 Registros del Automotor en el país: cuáles dejan de funcionar en Corrientes

El Gobierno nacional ordenó el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias del país. En Corrientes, la medida alcanzará a dos dependencias: una ubicada en Capital y otra en Goya.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial. La normativa fija un plazo de 60 días hábiles para concretar los cierres y reorganizar las oficinas alcanzadas.

En este sentido, se suprimieron 67 sedes y se ordenó el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido alcanzadas mediante una resolución de 2025. El texto fue firmado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

En la capital correntina dejará de funcionar el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 3. De igual manera, en Goya cerrará la dependencia especializada en maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

Qué pasará con los trámites

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) deberá distribuir los legajos de las oficinas cerradas entre las oficinas que continúen activas.

Los dominios radicados en esas dependencias también serán reasignados a otras sedes. El objetivo es garantizar la continuidad de los trámites, aunque la resolución no especifica cuáles serán las oficinas receptoras.

La medida forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio. Según el Ministerio de Justicia, busca simplificar la gestión y concentrar las oficinas para mejorar la prestación del servicio.

Además, los registros que permanezcan abiertos podrán incorporar nuevas competencias por disposición de la Dirección Nacional. Esto incluye trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

Los registros que cerrarán en Corrientes y Chaco

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Corrientes N° 3

Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Goya

La resolución también alcanza a dos dependencias de la provincia del Chaco.