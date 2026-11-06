Peregrinación del Empleado Municipal a Itatí: horarios y detalles del operativo de seguridad

La Policía de Corrientes implementará un operativo especial de seguridad por la XXIII Peregrinación del Empleado Municipal hacia Itatí. El dispositivo se realizará este domingo con controles y acompañamiento durante todo el recorrido.

La concentración está prevista para las 6 en el Parque Eucaliptal, ubicado sobre avenida Raúl Alfonsín al 5072. Los peregrinos partirán en bicicletas y motos hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, donde estiman llegar alrededor de las 11.

El despliegue policial incluirá tareas de prevención, regulación del tránsito y seguridad vial, principalmente sobre la Ruta Nacional 12. Participarán efectivos de distintas dependencias, unidades operativas, patrulleros y motocicletas.

Dónde estarán los controles policiales

Según explicaron fuentes policiales, se instalarán puestos de control en sectores estratégicos del recorrido. Los principales puntos estarán en los accesos a San Cosme, Paso de la Patria, Ramada Paso e Itatí.

Además, habrá acompañamiento permanente de los peregrinos y coordinación con organismos de emergencia y asistencia sanitaria. En Itatí también se organizará un dispositivo para ordenar la circulación y preservar la seguridad durante las actividades religiosas.

Ante el desplazamiento masivo, las autoridades recomendaron a quienes circulen por la Ruta 12 hacerlo a una velocidad moderada y a una distancia prudencial de las bicicletas y las motos.



