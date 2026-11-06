Corrientes Cerca llegó al barrio Santa Marta para mitigar los efectos de El Niño

El Gobierno provincial llevó a cabo este viernes un operativo territorial integral en el barrio Santa Marta de la ciudad de Corrientes, en el marco de las acciones preventivas y de contención implementadas ante la evolución del fenómeno de El Niño en la cuenca del río Paraná.

Las actividades se desplegaron sobre la calle José Ramón Vidal al 4100 a través del programa Corrientes Cerca, coordinando intervenciones de atención médica primaria, especialidades profesionales, testeos de laboratorio, gestiones administrativas estatales y atención veterinaria gratuita para los animales domésticos de la zona.

El subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Fernando Brambilla, confirmó que la intervención constituyó el vigésimo abordaje territorial del programa provincial.

El funcionario subrayó que los últimos operativos se desarrollaron en directa articulación con el Comando Operativo de Emergencias (COE) para dar respuesta preventiva frente al avance de las aguas en la franja ribereña.

Articulación interjurisdiccional en la franja costera

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corrientes, Lucas Carballo, destacó el trabajo coordinado entre las áreas operativas provinciales y comunales para monitorear los sectores vulnerables situados en los márgenes sur y norte del distrito capitalino.

En ese sentido, las autoridades precisaron que la cobertura del operativo no se limitó de forma exclusiva al barrio Santa Marta, sino que extendió sus prestaciones asistenciales hacia barrios aledaños de alta densidad poblacional, tales como El Patono, 3 de Abril y Juan XXIII.