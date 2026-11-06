Asumió la nueva Comisión Directiva de Polo IT Corrientes – Asociación Civil, que conducirá la entidad durante el período 2026-2028.

Está presidida por Gonzalo Nahuel Romero (Consultoría Digital) e integrada por Juan Esteban Maldonado Yonna (Aerodata SAS) como vicepresidente; Joaquín Gandini (Corrientes 3D) como secretario; Luciano Beltrán (Top Group) como prosecretario; Mateo Aquino (Macrointell) como tesorero; María Georgina Carcaño (Bvcom Internet Consultoría IT SAS) como protesorera; y Darío Almeida (Coninfo) como vocal titular.

Completan el equipo Lindor Santiago Acevedo Micciche (Devlights SRL) como vocal suplente, y Benja Burgos (Hommies) y Conrado Molina (Almoby) como revisor de cuentas titular y suplente, respectivamente.

“Asumimos con mucho compromiso y con ganas de trabajar. El gran desafío es que el Polo sea cada vez más útil para sus socios: generar oportunidades de negocio, fortalecer la comunidad del sector y crecer en presencia institucional”, afirmó Gonzalo Romero. Y agregó: “Queremos que Corrientes nos reconozca como un referente de consulta en tecnología, y para eso vamos a trabajar en tres ejes: eventos y negocios, comunidad y comunicación, y crecimiento institucional. Es una tarea de todos y convocamos a las empresas a sumarse”.

Polo IT Corrientes es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a empresas proveedoras de productos y servicios informáticos de la provincia, con casi dos décadas de trayectoria. Su objetivo es ser un centro de referencia en el desarrollo empresarial y la innovación tecnológica, a través de la vinculación entre los ámbitos público, privado y científico.