El Arzobispado de Corrientes advirtió que la «Obra del Santo Padre Pío» no tiene aval de la Iglesia

El Arzobispado de Corrientes emitió un comunicado para aclarar que la organización denominada "Obra del Santo Padre Pío" no tiene ningún vínculo institucional con la Iglesia Católica ni representa a las fraternidades franciscanas.

La advertencia surgió ante la presentación de distintas personas que invocan el nombre de la organización. En ese sentido, la institución señaló que el grupo no cuenta con reconocimiento ni aval eclesiástico para desarrollar sus actividades.

Además, remarcó que sus integrantes no están autorizados a realizar actividades religiosas ni a solicitar, recaudar o recibir dinero en nombre de la Iglesia, sus instituciones o las fraternidades franciscanas.

Desde el Arzobispado explicaron que, si bien se respeta la libertad de conciencia, de creencia y las iniciativas solidarias, ningún grupo puede atribuirse una representación eclesial que no posee ni utilizar el nombre de la Iglesia sin la debida autorización.

Por último, solicitaron a la comunidad actuar con prudencia ante cualquier pedido de colaboración económica o convocatoria que se presente bajo estas denominaciones.