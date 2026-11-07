Julio Montes “El Mencho Cirilo”

Hugo César Sosa conocido en el ambiente artístico como “Julio Montes“, nació el 24 de marzo de 1922 en la ciudad Goya, Provincia de Corrientes.



Realizó sus estudios primarios y secundarios en Goya donde se recibió de Maestro Normal Nacional.



Paralelamente inicia una variada actividad artística como cantante y actor de teatro.



Radicado en Buenos Aires en la década del 40 comparte actuaciones con artistas correntinos a la vez que colabora con la revista “Iberá” dirigida por el bellavistense Pedro Mendoza. En esta publicación firma bajo el seudónimo de “El Mencho Cirilo”.



Forma su Trío Santa Anita” con el que realiza presentaciones por radios de la Capital Federal y grabaciones en el sello RCA Camden.



En el año 1947 es invitado por el maestro Ernesto Montiel para grabar la obra “Yo co soy Tatú maleta”, grabando con el nombre de “Ricardo Llanos” por razones contractuales con su compañía.



Destacado compositor, llevan su firma obras como “Mi glorioso General”, “La madre y el niño”, “Marcelina Rosa Rivero”, “El Mencho Cirilo”, “Se casó la Nicanora”, “Mi trabuco naranjero” y su obra más difundida “Tu recuerdo”, compuesta en colaboración con Ernesto Montiel y que se ha convertido en un clásico de nuestro cancionero, grabada por celebrados conjuntos y artistas como el “Cuarteto Santa Ana”, “Roberto Galarza” y “Julio Luján”, entre otros.



Alejado de los escenarios Julio Montes falleció en Comodoro Rivadavia (Chubut) en el año 1988.

Hugo César Sosa conocido artísticamente como Julio Monte o el Mencho Cirilo, nacido el 24 de marzo de 1922 en la ciudad de Goya.



En su etapa del colegio secundario en su Goya natal, se inicia como cantante y actor de variedades.(Actor de Variedades era un artista multifacético que participa en un espectáculo de variedades, presentando diversos números artísticos y performances como bailes, música, comedia, sin seguir un argumento específico.



Radicado en Buenos aires en la década del 40, se relaciona con los primeros del género iniciando una prolífica con el artista de Bellavista Pedro Mendoza, con quien compartió autorías de obras y la redacción de la “Revista Iverá” En esta publicación en la que colaboró durante 20 años como redactor y más tarde como Director; comienza a publicar poemas de tono costumbristas, bajo el seudónimo de “Mencho Cirilo”.



La redacción recibía diariamente correspondencia de cientos de provincianos que se carteaban con el “Mencho Cirilo”, el que las contestaba en correos de Lectores de la Revista, en su sección “Correos Amorosos” y a partir de la década de 1950, nuestra “Página Jocosa” y es aquí donde nacen mucho de los personajes que Montes daría vida en sus chamamés humorísticos: como Agapito Giménez, el ya mencionado Mencho Cirilo, Chimina, Mamerto Troncoso y Agriana, entre otras caracterizaciones que dibujaba su personalidad.



En los inicios del Cuarteto Santa Ana de Isaco Abitbol y Ernesto Montiel, Julio Montes tiene una intensa participación escribiendo diálogos para la instrumentales, además de grabar como recitador y cantante bajo el seudónimo de Ricardo Llanos.



En esta etapa compone la inmortal glosa de un clásico tiempo de esos tiempos “La Calandria”, autoría de Isaco y que Santa Ana lo llevó al disco por primera vez en el año 1946 con el recitado de Montes. En el año 1947 acompaña a Ernesto Montiel en un efímero paso que es cuando graba cantando “Yo co soy Tatú Maleta”, autoría de Millán Medina.



Más tarde funda una compañía de teatro con la que durante 20 años, recorrió intensamente radios y escenarios del país, recreando sus personajes.



Un gran compositor – Lleva la firma de Julio Montes: obras como Mi Glorioso General, el cantar del Mensú, El Mencho Cirilo, Paranacito y su obra más difundida “Recuerdos” que compuso con Ernesto Montiel; y Marcelina Rosa Rivero.



Marcelina Rosa Rivero - que a los bailes nunca faltó siempre linda como las flores del jardín que ella cuidó. Si el cariño que tuvimos te recuerdo en mi canción.



Alejados de los escenarios Julio Montes falleció a los sesenta y ocho años en Comodoro Rivadavia, el 3 de Junio de 1990.

FUENTE: Todo es Historia Félix Luna; “Memorias del Chamamé y Juan Carlos Raffo y Profesora Mónica Vicentín Historias de Corrientes TV.