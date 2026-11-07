Sin lluvias y con temperaturas de hasta 30°C: así estará Corrientes durante el finde largo

El Servicio Meteorológico Nacional informó este sábado que Corrientes tendrá un fin de semana largo sin lluvias y con temperaturas que llegarán a los 30°C.

Para este sábado, aún se mantiene la posibilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima prevista es de 24°C, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar y no se esperan lluvias.

Este escenario se presenta después del alerta amarilla por tormentas que rigió durante el viernes.

Cómo estará el tiempo el domingo y el lunes feriado

Para el domingo 8, el SMN anticipa una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de sol durante la tarde. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 25°C.

En tanto, el lunes 9 de noviembre, feriado nacional, se espera un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 28°C. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

El martes llegará a los 30 grados

El buen tiempo continuará el martes, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, en una jornada más cálida.

De esta manera, Corrientes tendrá un finde largo con buenas condiciones meteorológicas, mientras que el martes se presentará como el día más caluroso del período.