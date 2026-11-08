Murió Dani Reyes, histórico canillita de un puesto de diarios de Corrientes

La ciudad de Corrientes despide a Daniel “Dani” Reyes, histórico canillita que falleció este domingo 8 de noviembre de 2026, luego de permanecer internado en un hospital de la capital provincial por distintas complicaciones de salud.

Junto a su esposa y colega, Ramonita, mantenía el tradicional puesto de diarios y revistas Quevedo, ubicado sobre calle Carlos Pellegrini, casi La Rioja. El nombre del puesto recuerda a otro histórico canillita correntino, pionero de la actividad en la ciudad.

Reyes también tuvo formación académica en Comunicación Social, cuando la carrera se dictaba como tecnicatura y dependía directamente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Su historia estuvo ligada a uno de los oficios tradicionales de la ciudad, que con el paso de los años debió adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo de información. En ese contexto, los puestos de diarios y revistas continúan sosteniendo una actividad que forma parte de la identidad de los barrios y de la vida cotidiana de Corrientes.

Su fallecimiento deja el recuerdo de un trabajador que, junto a Ramonita, mantuvo vivo uno de esos espacios tradicionales de la capital correntina.