La correntina Sofía Morales cantó junto a Soledad en la previa de la misa del Papa León XIV

La cantante Sofía Morales, oriunda de la localidad correntina de San Miguel, formó parte del equipo vocal de Soledad Pastorutti durante el multitudinario espectáculo folclórico ofrecido en la antesala de la misa oficiada por el Papa León XIV.

El recital tuvo lugar en el escenario montado frente al Monumento a los Españoles, donde la artista de Arequito, junto a su hermana Natalia y su banda de músicos, animó a los miles de fieles que aguardaban la ceremonia religiosa.

Durante la presentación, la Sole interpretó piezas del repertorio sacro y popular como "Alma misionera", "Hallelujah" y "Oración del Remanso", combinadas con clásicos del folclore argentino como "Entré a mi pago sin golpear" y "A Don Ata".

Desde los coros, la presencia de la joven correntina ratificó una trayectoria compartida que se consolidó tras su paso por la televisión nacional.

Un vínculo artístico nacido en La Voz Argentina

La relación profesional entre la intérprete sanmigueleña y la referente del folclore nacional se inició en 2018, cuando Morales participó del certamen La Voz Argentina emitido por Telefe e integró el equipo liderado por la artista santafesina.

Tras avanzar hasta las instancias de shows en vivo dentro del certamen de música, el vínculo mutuo trascendió la competencia televisiva.

Con el paso de los años, Pastorutti convocó a la cantante correntina para sumarla como corista en festivales de gran escala a nivel nacional, entre los que destacaron sus presentaciones conjuntas en el Festival de Cosquín y en la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén.