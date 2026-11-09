Sorpresa en la costanera correntina por la aparición de un lobito de río

Un lobito de río apareció en la costanera de la ciudad de Corrientes. El ejemplar de la especie Lontra longicaudis fue avistado en la zona y quedó registrado en un video en el que se lo observa entrando y saliendo del agua, mientras se desplaza por el sector.

Según informaron desde el área ambiental, la presencia del animal podría estar relacionada con la crecida del río Paraná, cuyo importante caudal favorece la disponibilidad de peces en distintos sectores. Los cardúmenes que se concentran en la zona representarían una oportunidad para que este mamífero encuentre alimento.

El lobito de río es una especie protegida en la provincia de Corrientes y fue declarado Monumento Natural Provincial, por lo que su conservación requiere especial atención.

Qué hacer si encontrás un lobito de río

Ante la presencia de este tipo de fauna silvestre, se recomienda mantener distancia y observar al animal sin invadir su espacio ni interferir en su comportamiento natural.

También es importante no alimentarlo, intentar capturarlo ni acercarse para tocarlo. Respetar su entorno es fundamental para evitar situaciones que puedan poner en riesgo al ejemplar y permitir que continúe desplazándose libremente por su hábitat.