La historia de los seis hermanos correntinos adoptados en Santa Fe

En el Día Mundial de la Adopción, el Poder Judicial resaltó el presente de los seis hermanitos correntinos adoptados en 2023.

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) Corrientes confirmaron que hoy 50 niños y adolescentes de la provincia esperan integrarse a un hogar.

A tres años de la adopción: la vida de los seis hermanos en Santa Fe

La emotiva historia de la familia conformada por Eliana Español, su esposa Elisa y los seis niños correntinos refleja el impacto de las convocatorias públicas.

En 2023, la jueza Carolina Macarrein, a cargo del Juzgado de Familia N° 4, lanzó una búsqueda nacional para alojar juntos a seis hermanos de entre 2 y 10 años.

Transcurridos tres años, la familia reside en la provincia de Santa Fe. "Hoy nuestra vida es un torbellino hermoso [...] no nos imaginamos la vida de otra manera", expresó Eliana.

La madre remarcó que mantenerlos bajo un mismo techo fue prioritario: "Los hermanos son la memoria viva de la infancia, la historia compartida, el apoyo para toda la vida".

Panorama provincial: 50 niños y adolescentes en estado de adoptabilidad

En el marco del Día Mundial de la Adopción, la Justicia correntina aportó datos estadísticos y operativos actualizados.

El titular del RUA Corrientes, Dr. Joaquín Arturo Martínez Córdoba, confirmó que 50 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente en situación de adoptabilidad en todo el territorio provincial.

Se registran ocho convocatorias abiertas en la ciudad Capital, 16 en el interior (destacándose la búsqueda para tres hermanitas en Bella Vista) y seis en la jurisdicción de Goya.

El RUA atiende en Carlos Pellegrini 917 (entrepiso, Capital), por teléfono al (379) 4104298 y vía correo en registroadopcion@juscorrientes.gov.ar.