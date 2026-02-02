Nuevo DNI y pasaporte: qué cambia y cuándo comenzarán a emitirse en Corrientes

El director del Registro Civil de Corrientes, Pablo Cano, brindó precisiones sobre la implementación del nuevo DNI y el nuevo pasaporte, cuyos modelos incorporan mayores medidas de seguridad y se ajustan a estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Según explicó el funcionario, la provincia recibió durante el último fin de semana la comunicación oficial del Renaper sobre el inicio de la vigencia de los nuevos documentos. “La novedad es para todos y también para nosotros. Sabíamos que el nuevo DNI iba a comenzar, pero no se conocía la fecha exacta. La disposición se emitió el viernes 29 y el sábado 30 fue comunicada a los registros civiles”, detalló.

Cano señaló que el Registro Civil de Corrientes venía trabajando en la adaptación tecnológica necesaria para implementar el nuevo sistema. En ese sentido, indicó que la mayoría de las localidades de la provincia ya cuenta con equipos preparados, aunque aún restan algunas por actualizar.

No obstante, aclaró que los nuevos DNI y pasaportes comenzarán a emitirse una vez que se agote el stock del material actual disponible en RENAPER. “Por estos días y durante esta semana, en toda la provincia se seguirá tramitando con los modelos vigentes”, explicó a "El Matutino de Mega", y agregó que no hay una fecha exacta para el inicio pleno de la emisión, aunque estimó que el material existente se agotará rápidamente debido a la alta demanda en todo el país.

En cuanto a la vigencia de los documentos actuales, Cano llevó tranquilidad a la población: “Todos los DNI y pasaportes que están en circulación siguen siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en cada documento. En el caso del pasaporte, la vigencia es de 10 años”.

Cómo será el nuevo DNI y el pasaporte

Respecto a las nuevas características, el titular del Registro Civil detalló que el nuevo DNI incorporará relieves especiales, una imagen fotográfica segmentada, el mapa de la República Argentina Bicontinental, referencias al Monumento a la Bandera y a las Islas Malvinas, además de un código QR que refuerza los mecanismos de verificación de identidad.

En tanto, el nuevo pasaporte mantendrá su formato general, pero sumará una hoja interna especial de policarbonato, donde se incorporarán los datos personales del titular, reforzando los sistemas de seguridad frente a fraudes y falsificaciones.

Finalmente, Cano indicó que la vigencia formal del nuevo sistema rige a partir del 1 de febrero, aunque su aplicación efectiva dependerá del agotamiento del material actual, tanto en Corrientes como en el resto del país.