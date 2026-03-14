Corrientes tiene un nuevo millonario

La Quiniela Poceada Correntina tiene un nuevo ganador en Goya. En el sorteo de este sábado 14, un apostador de Goya acertó los cinco números y se llevó $249.745.105
El ganador jugó su suerte en la agencia oficial N°469 de Goya!
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Un apostado se alzó con más de 250 millones de pesos al acertar los cinco números de la Poceada de Loteria Correntina.
Por El Litoral
La Quiniela Poceada Correntina tiene un nuevo ganador en Goya. En el sorteo de este sábado 14, un apostador de Goya acertó los cinco números y se llevó $249.745.105
El ganador jugó su suerte en la agencia oficial N°469 de Goya!