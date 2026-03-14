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POCEADA

Corrientes tiene un nuevo millonario

Un apostado se alzó con más de 250 millones de pesos al acertar los cinco números de la Poceada de Loteria Correntina.

Por El Litoral

Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 23:17

La Quiniela Poceada Correntina tiene un nuevo ganador en Goya.  En el sorteo de este sábado 14, un apostador de Goya acertó los cinco números y se llevó $249.745.105 

El ganador jugó su suerte en la agencia oficial N°469 de Goya! 

 


 

 

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