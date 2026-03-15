Corrientes: alerta en Santo Tomé por el avistamiento de un puma

Por el avistamiento de un puma en la localidad correntina de Santo Tomé, la Policía solicitó a los automovilistas circular con precaución por las rutas de la provincia.

Ante el reporte registrado el sábado por la noche, la fuerza provincial activó un operativo de prevención para resguardar tanto a la ciudadanía como al propio animal.

Recomendaciones de seguridad

Desde la Policía aclararon que, si bien la presencia de este felino cerca de zonas pobladas puede generar preocupación, no es habitual que busquen el contacto con personas. "Un puma cerca de una ciudad puede representar un riesgo, pero en la mayoría de los casos no suele atacar. Estos animales normalmente evitan al ser humano", explicaron desde la institución, llevando tranquilidad a los vecinos.

Pese a esta aclaración, las autoridades brindaron directivas estrictas para prevenir incidentes:

Paseo costero: Se solicita explícitamente evitar el tránsito y la permanencia en esta zona, ya que se presume que el animal podría estar desplazándose por el sector.

Precaución vial: Se pidió a los automovilistas que circulen con máxima atención por las rutas de la provincia, reduciendo la velocidad ante la posibilidad de un cruce inesperado del animal

*Con información del periodista Caio Alegre