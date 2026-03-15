El artista Kaleb Di Masi denunció que no le pagaron por un show en Corrientes

El artista urbano Kaleb Di Masi denunció públicamente a organizadores de un evento en Corrientes, al afirmar que no recibió el pago por un show que tenía previsto realizar en la capital correntina.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cantante explicó que había viajado a la ciudad para presentarse en un evento, pero aseguró que los responsables de la organización no cumplieron con el pago acordado, lo que finalmente impidió que subiera al escenario.

El descargo del artista

En su descargo, el músico mencionó a las cuentas “After The Secret” y “Morgan Open Bar” como parte de la organización del evento, y advirtió a otros artistas sobre la situación.

Según relató, al llegar al lugar del evento había público esperando el espectáculo, pero los organizadores a quienes identificó en redes sociales, se habrían negado a abonar el cachet pactado, por lo que el show no se concretó.

En su mensaje, el músico expresó su malestar y advirtió a otros artistas sobre la situación. “Vinimos a hacer un show y no nos quisieron pagar para salir a tocar”, señaló en el descargo.

El cantante también aseguró que él y su equipo quedaron sin asistencia, ya que según afirmó no recibieron dinero para cubrir gastos básicos del viaje ni del traslado.

Reclamo por los gastos del equipo

En su publicación, el artista sostuvo que ni su equipo ni el chofer que los trasladaba habrían recibido el pago correspondiente, y que incluso el conductor habría continuado el viaje sin cobrar.

Además, afirmó que tras el inconveniente quedaron en el hotel sin apoyo logístico, ya que según su versión no les brindaron comida, agua ni el traslado de regreso.

Kaleb Di Masi señaló que en los años que lleva realizando presentaciones en vivo nunca había atravesado una situación similar, y remarcó que los shows son su principal fuente de trabajo.

Hasta el momento no hubo una respuesta pública de los organizadores señalados por el artista.