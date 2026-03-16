Se dispararon los precios del gas en garrafa en Corrientes: los nuevos valores

El mercado del gas envasado en Corrientes registró un nuevo salto en sus costos operativos durante el último fin de semana. Según confirmaron distribuidores locales, las subas comenzaron a aplicarse de manera escalonada entre viernes y sábado, impactando directamente en los precios de los centros de distribución.

La dinámica del sector muestra una notable dispersión de valores, donde el precio final al consumidor depende no solo de la firma proveedora, sino también de la logística necesaria para el traslado a cada hogar.

Comparativa de valores en planta

Las actualizaciones de precios presentan una brecha considerable entre las distintas empresas que operan en la capital correntina. A continuación, el detalle de los valores vigentes al momento del retiro en planta:

Garrafa Amarilla Gas (retiro en planta) Simogas (retiro en planta) 10 kilos $18.500 $28.000 15 kilos $28.000 - 45 kilos $74.000 $85.000

Factores que inciden en el precio final

Desde las distribuidoras explicaron que el costo del producto está atado a diversos factores que varían según la firma. La logística, los gastos operativos y el margen de distribución son los principales componentes que explican la diferencia de precios observada entre una empresa y otra.

Además, los usuarios deben considerar que estos montos corresponden únicamente al valor en planta. En caso de solicitar el servicio de entrega a domicilio, el precio final experimenta un nuevo incremento, debido al costo del traslado hasta el punto de entrega.

*Con información de radio Sudamericana