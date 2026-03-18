Corrientes: designaron a Adela Saade como interventora del Hospital Materno Neonatal

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través de la Resolución N°1908, designó a la doctora Adela Saade como interventora del Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, cargo que desempeñará por un período de seis meses.

La medida fue dispuesta por el ministro Emilio Lanari Zubiaur, tras la renuncia de la directora ejecutiva Victoria Elena Sáez Azar, quien se desempeñaba al frente del nosocomio.

Cambios en el Hospital Materno Neonatal

Durante el acto administrativo, el titular de la cartera sanitaria agradeció el trabajo realizado por la gestión saliente, destacando su compromiso y labor al frente de la institución.

Asimismo, Lanari valoró la designación de Saade y subrayó la “enorme responsabilidad” que implica asumir la conducción del hospital, uno de los centros de referencia en la atención materno-infantil de la provincia.

“Estamos comprometidos con la salud materno neonatal”, expresó el ministro, remarcando además la importancia del trabajo en equipo en esta nueva etapa.

Una profesional con trayectoria en salud pública

Por su parte, la doctora Adela Saade, quien actualmente se desempeña como subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, manifestó su emoción al asumir el cargo.

“En este espacio físico me formé, tengo el corazón en este hospital. Tenemos un gran desafío por delante”, expresó, al tiempo que agradeció al equipo de trabajo que la acompañará en esta nueva función.

Saade cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud pública, lo que refuerza la apuesta del Gobierno provincial por garantizar la continuidad y calidad en las prestaciones del Hospital Materno Neonatal.